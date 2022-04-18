معيط: العجز النقدي للعام المالي الجاري سجل 470.2 مليار جنيه…

إسلام سالم _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العجز النقدي للعام المالي الجاري سجل 470.2 مليار جنيه مقابل 431 مليار جنيه خلال العام الماضي بسبب بعض التعديلات التي تمت علي التمويل الأجنبي، بالإضافة إلى فتح اعتماد إضافي بـ2 مليار علي الباب السابع وزيادة الإنفاق علي وزارة الصحة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، مؤكدا أن الدولة تحاول باستمرار تحقيق فائض أولي لسداد جزء من الديون.

وأضاف معيط، أنه خلال عام كورونا بدأت موجة الآثار السلبية علي مصر من مارس 2020 وفي هذا الوقت كانت الحكومة قد انتهت من إعداد الموازنة ولم تأخذ في اعتبارها الآثار السلبية للجائحة فكان أمامنا بديلان إما أن نتأخر عن موعدنا الدستوري أو نقدم الموازنة كما هي.

وأكد وزير المالية، تعقيبا على ملاحظات لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب الواردة بتقريرها الخاص بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئة العامة والاقتصادية للعام المالي 2020/2021، أنه تم إكمال العام في ظل التأثر السلبي بالجائحة، وتم تحقيق نتائج لم تكن بالسوء المتوقع من الجائحة.

وشدد على ارتفاع إيرادات الضرائب لتسجل 12.8%، إضافة إلى زيادة المصروفات 10% والتي تضمنت قرارات زيادة المرتبات والمعاشات ومواجهة البطالة ودعم الاستثمارات والأنشطة الأخرى.

ونوه أنه كان هناك خطة طموحة لتخفيض العجز الكلي إلى أقل من 5% كباقي دول العالم، ولم يتم تحقيق سوي تناقصا وصل إلى 7.38، مؤكدا أن الخطة كانت تستهدف تحقيق فائض أولي طموح يصل إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي ولم يتم التمكن من تحقيقه ووصلت النتيجة إلى 1.46%.