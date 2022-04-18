المالية: مقترح التعامل بالجنيه بدلا من الدولار أمام هيئة…

إسلام سالم _ أكد الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، جهد الوزارة، من خلال مصلحتي الضرائب والجمارك أو الضرائب العقارية، وفي قطاعات الموازنة وقطاعات الوزارة كافة خلال الأعوام الأخيرة.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة ببرنامج الشهبندر، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية تلقى من المهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرفة التجارية، مقترحًا بشأن التعامل بالجنيه بديلا للدولار في المعاملات الداخلية لكافة المؤسسات، خاطب به الهيئة العامة للاستثمار بإمكانية الدراسة.

ولفت إلى أنه بمجرد تلقي الرد من هيئة الاستثمار سيكون هناك حوارات مجتمعية بشأن هذا المقترح.

وشدد على أن وزارة المالية تقوم بتلك الحوارات المجتمعية داخل مصر ومع الجهات والمؤسسات الدولية خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن وجود حوار مجتمعى يؤدي إلى الممارسات التي تحقق الجانب الإيجابي للاقتصاد القومي.

ولفت مستشار وزير المالية إلى أن مقترح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الخاص بالتعامل بالجنيه المصري بدلًا من الدولار على الأراضي المصرية جيد وهام، خاصة في المرحلة الراهنة، وأن فكرة التحميل على الدولار تشكل عبئا عليه.

وأوضح أن الخدمات التي تدار داخل الموانئ والأراضي المصرية تعاملاتها بالدولار، ولم تكن تُطلب بالدولار في أوقات سابقة من 10 إلى 12 عام، واليوم الخدمات تُقدمها هذه الشركات داخل الموانئ المصرية بالدولار.

وقال إن الشركات المتواجدة خارج الموانئ تطلب أموالها بعملة الدولار، وهو ما يعد بمثابة ضغط على الدولار، وهو وليس لصالح الاقتصاد القومي ويزيد التحميل على مستلزمات الإنتاج للمصانع، وهو ما يُحمِّل على التصدير والعملية الإنتاجية ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن طلب شركات داخل مصر تقديم خدماتها مقابل العملة الدولارية ليس في صالح الاقتصاد المصري.