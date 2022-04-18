بوتين: الدول الغربية أضرت بنفسها عندما فرضت عقوبات على روسيا

_ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن الدول الغربية أضرت بنفسها عندما فرضت عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا قال إنها أدت إلى “تدهور الاقتصاد في الغرب”.

وفي حديثه عن حالة الاقتصاد الروسي، قال بوتين إن التضخم يستقر وإن الطلب على بضائع التجزئة في البلاد قد عاد إلى طبيعته.

وفرضت دول غربية عقوبات غير مسبوقة على الشركات والنظام المالي في روسيا منذ أن أرسلت قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير فيما وصفته “بعملية عسكرية خاصة”.