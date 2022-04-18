الناتج الصناعي في الصين ينمو بنسبة 6.5% خلال الربع الأول من…

شينخوا _ سجل الناتج الصناعي في الصين نموا أسرع في الربع الأول من العام الجاري، مع الأداء المميز في قطاع الصناعة التحويلية عالية التقنية، وفقا لبيانات رسمية اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة بالصين، مؤشر اقتصادي مهم، زاد بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت الهيئة أنه في شهر مارس وحده، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي و0.39 في المائة عن الشهر السابق.

أثناء الفترة بين يناير ومارس، سجل ناتج التعدين نموا على أساس سنوي بنسبة 10.7 في المائة، الأسرع من بين القطاعات الصناعية الثلاثة الرئيسية.

وازداد الناتج في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 6.2 في المائة، مع ارتفاع الإنتاج والإمداد للكهرباء والتدفئة والغاز والمياه بنسبة 6.1 في المائة، حسب الهيئة.

وشهدت قطاعات الصناعة التحويلية عالية التقنية وتصنيع المعدات نموا ملحوظا بـ14.2 في المائة و8.1 في المائة بالترتيب، كلاهما أعلى عن نمو الناتج الصناعي المسجل في الربع الأول.

من جانب الإنتاج، سجل إنتاج مركبات الطاقة الجديدة زيادة ملحوظة بنسبة 140.8 في المائة، بينما قفز الإنتاج للبطاريات الشمسية والروبوتات الصناعية بنسبة 24.3 في المائة و10.2 في المائة على أساس سنوي بالترتيب.

في التفصيل حسب الملكية، ارتفع ناتج الشركات المملوكة للدولة بنسبة 5 في المائة عن العام السابق، بينما زاد الناتج في القطاع الخاص بنسبة 7.6 في المائة.

ويستخدم الناتج الصناعي لقياس نشاط المؤسسات الكبيرة التي يبلغ حجم الأعمال السنوي لكل منها 20 مليون يوان على الأقل (حوالي 3.11 مليون دولار أمريكي).