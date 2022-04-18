وزيرة التخطيط تبحث الموقف التنفيذي لإنشاء أول أكاديمية…

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مسؤولي جمعية المصدرين المصريين (Expo Link)، لبحث الموقف التنفيذي لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر.

وحضر الاجتماع كلًا من محمد قاسم- رئيس مجلس إدارة جمعية المصدريين المصريين، والمهندس احمد طه- المدير التنفيذي لجمعية المصدريين المصريين، وماري كمال- مدير مركز تدريب التجارة الخارجية، ودكتور منى الجرف- مستشار وزيرة التخطيط للشؤون الاقتصادية، دكتور ندى مسعود- المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، وكمال نصر، المشرف على المكتب الفني لوزيرة التخطيط.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع إنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر، يتم في إطار المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس)، وفي ضوء تنفيذ توجهات الدولة فيما يخص زيادة الصادرات وإعداد الكوادر اللازمة.

وأوضحت السعيد خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجي لإنشاء الأكاديمية هو إقامة كيان موحد يُعنَى بتدريب المُصدّرين وتقديم الخدمات الاستشارية التصديرية في مصر ودول المنطقة، تتمثل مستهدفات إنشاء الأكاديمية في ضمان النمو المستدام للصادرات المصرية، من خلال اتاحة النفاذ إلى الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة المصدرين لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة الأعمال لخدمة المصدرين، لافتة إلى أنه من المقترح أن تتم إدارتها من خلال القطاع الخاص باعتباره المعني بالتصدير؛ بما يعُظِّم الاستفادة من نشاطها، على أن تقوم الدولة بدعم هذه الأكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها وضمان استمراريتها.

وشددت على أهمية الانتهاء من وضع المقترح موضع التنفيذ والإعلان عن إطلاق الأكاديمية خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي المزمع عقده في شرم الشيخ يونيو 2022 .

وأكدت وزيرة التخطيط حتمية تحديد خطة محددة للتدريب تتضمن الأعداد المستهدفة، ومنهج التدريب، والقطاعات المستهدفة من التدريب والمطلوب زيادة حجم التصدير فيها، إلى جانب النظر على الأسواق، إضافة إلى أهمية وضع مجموعة من مؤشرات الأداء التي يتم بها قياس نجاح الأكاديمية في تنفيذ أهدافها، ومنها فتح أسواق جديدة، وزيادة حجم التصدير.

ومن جانبه أشار محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدريين المصريين، إلى أن جمعية المصدريين تستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية، موضحًا مجموعة الخدمات التي تقدمها الجمعية للمصدرين، وتحسين البيئة العامة من خلال الاصلاحات، موضحًا وجود أجندة إصلاحات تخدم قطاعات التصدير كافة، على أن تجدد بشكل دوري.

ومن ناحيته استعرض المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لجمعية المصدريين المصريين، أنشطة وبرامج جمعية المصدرين المصريين خلال الفترة الماضية، وما تقوم به من دراسة الأسواق المختلفة واحتياجاتها، والتي تختلف من دولة إلى أخرى، مشيرًا إلى تأسيس الجمعية منذ 25 عامًا، مقدمًا عرضًا تفصيليًا عن الخطة التدريبية المقترحة والتي تتضمن الأسواق المستهدفة ونسبة زيادة أعداد المصدرين، ومستهدفات البرامج التدريبية ومجموعة المؤشرات المقترحة لكل برنامج تدريبي.