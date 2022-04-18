زيلينسكي: ناقشت مع مديرة صندوق النقد إعادة إعمار أوكرانيا…

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وكالات – قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه تحدث مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بشأن الاستقرار المالي في أوكرانيا وإعادة إعمار البلاد بعد الحرب.
وأضاف زيلينسكي على تويتر: “ناقشت مع مديرة صندوق النقد الدولي جورجيفا مسألة ضمان استقرار أوكرانيا المالي والاستعدادات لإعادة الإعمار بعد الحرب، لدينا خطط واضحة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى رؤية للمستقبل، وأنا على يقين أن التعاون بين صندوق النقد الدولي وأوكرانيا سيظل مثمرا”.
وكان رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال قال في وقت سابق إنه سيحضر اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليان في واشنطن هذا الأسبوع وسيطلب المزيد من المساعدة المالية لبلاده.
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