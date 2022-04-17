مال وأعمال

يونيليفر تنفي شطب إسمها من سجل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق…

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إسلام سالم _ كشفت شركة يونيليفر مشرق للصناعة والتجارة، عن استمرار أنشطتها الصناعية والتجارية سواء تصديرا أو استيرادا بشكل طبيعي ومنتظم وفقا لكافة القوانين والقرارات المعمول بها داخل مصر.

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وذكرت يونيليفر في بيان صحفي اليوم، أن الشركة كانت قد تقدمت إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بطلب إلغاء قرار تسجيل فرعي خاص بأحد منتجاتها والذي تم استبداله بقرار آخر ساري لذات المنتج منذ أغسطس 2021 دون باقى المنتجات والتي لها قرارات وزارية أخرى منفصلة وسارية.

تصنيع المنتجات فى مصر وتصدريها إلى أكثر من 45 دولة عربية وأفريقية وأوروبية

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وأوضحت الشركة أن أنباء المنتجات التى ذكرت بمنع استيرادها مثل شاى ليبتون وغيرها ليست صحيحة خاصة وأن تلك المنتجات يتم تصنيعها بالكامل فى مصانع الشركة بمصر، وتصدر إلى أكثر من 45 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.

وأهابت الشركة فى البيان بكافة الصحف والمواقع الإخبارية تحري الدقة فى نقل مثل الأنباء حتى لا تثير البلبلة في السوق المصرية خاصة فيما يتعلق بسلع استيراتيجية مثل الشاى والمنتجات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا مثل الصابون حسبما قالت.

وكان الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قد أعلنت عن شطب بعض الشركات والمصانع من سجل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المحلي لمخالفتها لقرار رقم 43 لسنة 2016، لتتداول بعض المواقع الإخبارية أن شركة يونيليفر ضمن الشركات المشطوبة وهو ما نفته الشركة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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