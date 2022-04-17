- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وكالات _ حذر نائب رئيس مصرف دويتشه بنك، كارل فون رور، من احتمال ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا إلى 10% في حال تقليص واردات الطاقة من روسيا.
وقال في حديثه لصحيفة “Frankfurter Allgemeine Zeitung”، أمس السبت: “نتوقع أن يبلغ معدل التضخم خلال العام المالضي 7-8%. ومن الممكن أن يبلغ 10% وحتى أكثر من ذلك في حال الحد من واردات الطاقة”.
وأضاف: “يجب أن نكون جاهزين لاحتمال ارتفاع وتائر التضخم إلى المستوى الذي لم نره منذ السبعينيات من القرن الماضي”.
كما أشار إلى أنه في حالة الحد من واردات الطاقة، يمكن أن يواجه الاقتصاد الألماني ركودا، موضحا: “إذا حصلت هناك مشاكل في إمدادات النفط والغاز، فسيكون هناك بالفعل خطر حدوث ركود، أو حتى انكماش في الاقتصاد الألماني، مع ارتفاع معدلات نمو الأسعار في نفس الوقت”.
وختم بالقول: “لكن هناك شيء واحد يجب ألا نغفل عنه، وهو أن لدى ألمانيا شركات قوية واقتصادا قويا”.
ووصل التضخم في ألمانيا في مارس الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 7,3%. وكانت آخر مرة وصل فيها التضخم إلى هذا المستوى في خريف عام 1981.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دويتشه بنك يحذر من بلوغ التضخم في ألمانيا 10% إذا تقلصت… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.