دويتشه بنك يحذر من بلوغ التضخم في ألمانيا 10% إذا تقلصت…

وكالات _ حذر نائب رئيس مصرف دويتشه بنك، كارل فون رور، من احتمال ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا إلى 10% في حال تقليص واردات الطاقة من روسيا.

وقال في حديثه لصحيفة “Frankfurter Allgemeine Zeitung”، أمس السبت: “نتوقع أن يبلغ معدل التضخم خلال العام المالضي 7-8%. ومن الممكن أن يبلغ 10% وحتى أكثر من ذلك في حال الحد من واردات الطاقة”.

وأضاف: “يجب أن نكون جاهزين لاحتمال ارتفاع وتائر التضخم إلى المستوى الذي لم نره منذ السبعينيات من القرن الماضي”.

كما أشار إلى أنه في حالة الحد من واردات الطاقة، يمكن أن يواجه الاقتصاد الألماني ركودا، موضحا: “إذا حصلت هناك مشاكل في إمدادات النفط والغاز، فسيكون هناك بالفعل خطر حدوث ركود، أو حتى انكماش في الاقتصاد الألماني، مع ارتفاع معدلات نمو الأسعار في نفس الوقت”.

وختم بالقول: “لكن هناك شيء واحد يجب ألا نغفل عنه، وهو أن لدى ألمانيا شركات قوية واقتصادا قويا”.

ووصل التضخم في ألمانيا في مارس الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 7,3%. وكانت آخر مرة وصل فيها التضخم إلى هذا المستوى في خريف عام 1981.