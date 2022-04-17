مال وأعمال

دويتشه بنك يحذر من بلوغ التضخم في ألمانيا 10% إذا تقلصت…

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وكالات _ حذر نائب رئيس مصرف دويتشه بنك، كارل فون رور، من احتمال ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا إلى 10% في حال تقليص واردات الطاقة من روسيا.

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وقال في حديثه لصحيفة “Frankfurter Allgemeine Zeitung”، أمس السبت: “نتوقع أن يبلغ معدل التضخم خلال العام المالضي 7-8%. ومن الممكن أن يبلغ 10% وحتى أكثر من ذلك في حال الحد من واردات الطاقة”.

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وأضاف: “يجب أن نكون جاهزين لاحتمال ارتفاع وتائر التضخم إلى المستوى الذي لم نره منذ السبعينيات من القرن الماضي”.

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كما أشار إلى أنه في حالة الحد من واردات الطاقة، يمكن أن يواجه الاقتصاد الألماني ركودا، موضحا: “إذا حصلت هناك مشاكل في إمدادات النفط والغاز، فسيكون هناك بالفعل خطر حدوث ركود، أو حتى انكماش في الاقتصاد الألماني، مع ارتفاع معدلات نمو الأسعار في نفس الوقت”.

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وختم بالقول: “لكن هناك شيء واحد يجب ألا نغفل عنه، وهو أن لدى ألمانيا شركات قوية واقتصادا قويا”.

ووصل التضخم في ألمانيا في مارس الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 7,3%. وكانت آخر مرة وصل فيها التضخم إلى هذا المستوى في خريف عام 1981.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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