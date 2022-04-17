مال وأعمال

أوكرانيا تطلب 50 مليار دولار من مجموعة السبع لتغطية عجز…

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العربية نت _ قال المستشار الاقتصادي لرئيس أوكرانيا زيلينسكي، إن بلاده طلبت من مجموعة السبع 50 مليار دولار لتغطية عجز الميزانية.

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وتعاني أوكرانيا جراء شن روسيا الحرب عليها في 24 فبراير الماضي، ما أدى إلى الضغط على ميزانياتها وتعثر الصادرات بشكل كبير.

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وقالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، إن الصادرات من الحبوب في مارس كانت أقل بأربع مرات من مستويات فبراير، وذلك بسبب الغزو الروسي.

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وأضافت الوزارة أن شحنات الحبوب إلى الخارج في مارس، شملت 1.1 مليون طن من الذرة، و309 آلاف طن من القمح، و118 ألف طن من زيت دوار الشمس.

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وكانت أوكرانيا رابع أكبر مصدر للحبوب في العالم في موسم 2020-2021، وفقا لبيانات مجلس الحبوب الدولي، وتم شحن معظم سلعها عبر البحر الأسود.

لكن مع احتدام الحرب على معظم الساحل، يضطر التجار إلى نقل المزيد من الحبوب بالسكك الحديدية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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