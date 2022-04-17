هشام توفيق يبحث مع سفير اليابان فرص الاستثمار في السيارات…

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، أوكا هيروشي سفير اليابان الجديد لدى القاهرة، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير الياباني متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، ومؤكدًا على قوة الروابط التي تجمع بين مصر واليابان وعلاقات التعاون المتميزة في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص ومجالات التعاون الممكنة بين شركات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات اليابانية وذلك في العديد من القطاعات والأنشطة الصناعية والاستثمارية.

وأوضح “توفيق” بعض الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الوزارة لتحسين إدارة الشركات والنهوض بأداءها، ومنها تعديلات القانون المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام والتي استهدفت السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في هذه الشركات مع شركات القطاع الخاص، إلى جانب وضع نموذج عمل جديد لبعض الشركات بما يتوافق مع طبيعة نشاطها ويتماشى مع التطور الصناعي.

وأشار الوزير إلى جهود إنتاج المركبات الكهربائية وإنشاء محطات الشحن العامة والمحفزات التي أقرتها الحكومة لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وكذلك فرص الاستثمار في صناعة مكونات المركبات الكهربائية وقطاع الفنادق.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على ترحيبه بالتعاون مع المستثمرين اليابانيين ليس فقط في تمويل المشروعات وإنما بالشراكة بالخبرات في مجال الإدارة.

من جانبه، أكد سفير اليابان على عمق العلاقات المصرية اليابانية، والرغبة في تعزيز علاقات التعاون المثمرة بين البلدين.