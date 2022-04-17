رئيسة المفوضية الأوروبية: عقوبات الاتحاد المقبلة على روسيا…

سي ان بي سي _ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن العقوبات المقبلة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستستهدف البنوك ولا سيما سبيربنك وكذلك النفط.

وأضافت خلال مقابلة بشأن تحديد النقاط الرئيسية للجولة السادسة المزمعة من العقوبات “نحن نتطلع بشكل أكبر إلى القطاع المصرفي ولاسيما سبيربنك الذي يمثل 37% من القطاع المصرفي الروسي، وبالطبع هناك قضايا تتعلق بالطاقة”.

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات على أكبر بنك روسي لأنه إلى جانب Gazprom Bank يعد أحد القنوات الرئيسية لدفع ثمن النفط والغاز الروسيين الذي تشتريه دول الاتحاد الأوروبي على الرغم من الصراع في أوكرانيا.

وقالت أيضاً إن الاتحاد الأوروبي يعمل على “آليات ذكية” حتى يمكن إدراج النفط في العقوبات المقبلة.

هذا وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر رسمياً حزمة عقوبات جديدة على روسيا تشمل حظر واردات الفحم سابقاً هذا الشهر.