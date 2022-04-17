جو بايدن وزوجته يقدمان إقرارا ضريبيا بإجمالي دخل 610 آلاف…

وكالات – أظهرت الإقرارات الضريبية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن حصلا على دخل إجمالي قدره 610 آلاف دولار في 2021.

وبلغ الراتب الرئاسي لجو بايدن 378 ألف دولار، وهو أقل بقليل من الراتب السنوي المعتاد البالغ 400 ألف دولار لأنه تولى المنصب في 20 يناير، كما حصلت السيدة الأولى جيل بايدن، التي تدرّس اللغة الإنجليزية والكتابة في كلية مجتمع فيرجينيا الشمالية، على 67 ألف دولار.

ودفع الزوجان معدل ضريبة دخل فيدرالي بنسبة 24.6%، والذي وصل إلى 150.439 ألف دولار و 30.765 ألف دولار أخرى في ولاية ديلاوير، إضافةً لتقديمه تبرعات خيرية بلغ مجموعها 17394 ألف دولار، بما في ذلك 5000 دولار لمؤسسة بو بايدن، التي تم إنشاؤها باسم نجل الرئيس المتوفى.

وأبلغت نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوجلاس إمهوف عن دخل وقدره 1.65 مليون دولار في 2021، وفقًا لإقرارات ضريبة الدخل المشتركة، على عكس بايدن، فإن معظم دخلهم لم يأت من رواتبهم.

وذكرت هاريس أنها كسبت 452 ألف دولار من عملها كاتبة، وحصل الزوجان على أكثر من 319 ألف دولار من بيع العقارات في سان فرانسيسكو.

ووصل راتب نائبة الرئيس هاريس إلى 215.548 ألف دولار، وهو أقل قليلاً من الراتب المعتاد البالغ 230.700 ألف دولار بسبب توليها منصبها في 20 يناير، بينما حصل زوجها، على 164.740 ألف دولار من وظيفته كمدرس في جامعة جورج تاون لو.

كما أفاد بأنه حصل على 582 ألف دولار مقابل عمله كمحام في مكاتب المحاماة DLA Piper and Venable، والتي استقال منها في 2021 عندما تولت هاريس منصبها، حيث يبلغ إجمالي دفعات ضريبة الدخل الفيدرالية 523.371 ألف دولار، بمعدل ضريبة دخل فدرالي فعال قدره 31.6%، إضافةً لتبرع الزوجان بمبلغ 22100 ألف دولار لجمعية خيرية.

وقال البيت الأبيض في بيان: “بهذا الإصدار، شارك الرئيس إجمالي 24 عاما من الإقرارات الضريبية مع الرأي العام الأمريكي، مما يدل مرة أخرى على التزامه بالشفافية مع الشعب الأمريكي بشأن الشؤون المالية للقائد العام للقوات المسلحة”.

وتتناقض خطوة بايدن مع سلفه دونالد ترامب، الذي كسر تقاليد عقود من الزمن برفضه الكشف عن سجلاته الضريبية، ففي 2020، حصلت صحيفة نيويورك تايمز على عقود من تقارير ترامب الضريبية، والتي أوضحت أنه في 11 عاما من أصل 18 عاما فحصتها الصحيفة، دفع ترامب 0 دولار كضرائب دخل فيدرالية.