تيدا مصر توقع اتفاقيتين مع كاتليست بارتنرز وPPIB للتعاون في…

دوت الخليج – وقعت شركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة اتفاقيتي تعاون مع كاتليست بارتنرز هولندج، وشركتها التابعة PPIB.

وتهدف الاتفاقية الأولى مع كاتليست بارتنرز إلى تقديم جميع الخدمات التمويلية والاستشارات المالية على المستوي الإقليمي، في إطار توسعات شركة تيدا مصر إقليميا، حيث بدأت بإنشاء منطقة اقتصادية بالمملكة العربية السعودية “على غرار التجربة المصرية”.

تعد هذه الاتفاقية امتدادا للاتفاقية التي جرى توقيعها العام الماضي، والخاصة بالتعاون في تقديم جميع الخدمات التمويلية والاستشارات المالية لانشطة شركة تيدا والمتعاملين معها بمصر.

ووقعت تيدا مصر الاتفاقية الثانية مع شركة بابليك بارتنرز للوساطة التامينية PPIB، إحدي شركات كاتليست بارتنرز، وهي تهدف إلى تقديم جميع الخدمات التأمينية لشركة تيدا والمتعاملين معها في مصر للتغطيات التأمينية في مجالات التأمين الطبي وتأمينات الحياة والتأمينات العامة والممتلكات.

وقال ليو إيمين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات تيدا مصر، إن منطقة تيدا للتعاون تمتد على مساحة 7.34 كيلومتر مربع، وهي مقسمة إلى مرحلتين “الإبتدائية” و”التوسعية”، ونُفذت المرحلة الابتدائية على مساحة 1.34 كيلومترا، وانتهت أعمال البناء والتطوير فيها باستثمارات تراكمية قدرها 142 مليون دولار.

وتشمل المرحلة مشروعات تعمل في أربع صناعات، هي: مواد البناء الجديدة، والمعدات البترولية، ومعدات الجهد العالي والمنخفض، وتصنيع المعدات والآلات.

وأوضح أن المرحلة التوسعية بالمنطقة تمتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة، مقسمة إلى عدة مراحل.

وقال ليو إن مصر على مشارف أن تكون من أقوى الاقتصادات خلال فترة العشر السنوات القادمة في المنطقة.

وأشار إلى اختيار مصر نقطة انطلاق بهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي والمرفق الدولي “قناة السويس”، والعمل على جذب الاستثمارات إليها وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة أفضل مناخ عمل جاذب للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية.

وقال ليو إيمين إن منطقة تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين اجتذبت بنهاية العام الماضي 102 شركة للاستقرار والعمل فيها، وتجاوز الاستثمار الفعلي المتراكم للشركات في المنطقة مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أن المنطقة تتمتع ببيئة صناعية وتجارية شاملة وكثافة استثمارية وإنتاجية مرتفعة.

وأضاف أن 16 شركة استقرت للعمل بالمرحلة الثانية بالمرحلة التوسعية في المنطقة، والتي جذبت استثمارات تقارب 300 مليون دولار أمريكي، والتي جذبت تدريجيا شركات أخرى داعمة لتستقر فى المنطقة.

وأكد ليو أن إجمالي حجم واردات وصادرات الشركات العاملة بالمنطقة تجاوز 580 مليون دولار في العام الماضي.

وأشار إلى أنها وفرت بصورة مباشرة فرصا وظيفية لأكثر من 3500 شخص في مصر، وأدت الصناعات ذات الصلة إلى توفير أكثر من 30 ألف وظيفة.

ومن جانبه، قال أيمن عبد الصبور، المدير المالي لمجموعة شركات تيدا، إنها تعد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والهندسية والفنية والتسويق والترويج للمنطقة لجذب رؤوس الاموال والمشروعات المختلفة العالمية، وخاصة من الصين ونقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية واللوجيستية إلى مصر.

وتابع: “بالإضافة إلى إنشاء البنية الأساسية التحتية للمنطقة وتزويدها بالمرافق وإمدادها بكل ما يلزم من خدمات بغرض تهيئتها لمختلف الصناعات والأنشطة التجارية وتقسيمها إلى قطع والترويج لها”.

وبدوره، قال ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست بارتنرز القابضة، إن التعاون مع شركة تيدا مصر يأتي في المجالات المالية غير المصرفية والتأمينية في إطار الخطة التوسعية التي تتبناها كاتليست مؤخرا في هذا الخصوص، بالإضافة إلى التوسع الإقليمي.

وقال محمد المغربي، رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية PPIB، إنها ستقدم التغطيات التأمينية “بكفاءة” لشركة تيدا؛ تفعيلا للاتفاقية، مضيفًا أن “بابليك بارتنرز وكيلا لجميع شركات التأمين في السوق المصرية”.