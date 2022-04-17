السكك الحديدية الأوكرانية تحد من صادرات بعض المواد الغذائية…

– قالت شركة إيه.بي.كيه إنفورم للاستشارات يوم السبت إن شركة السكك الحديدية الأوكرانية المملوكة للدولة فرضت قيودا مؤقتة على نقل بعض السلع الزراعية من خلال المعابر الحدودية إلى بولندا ورومانيا.

ولم تذكر الشركة سببا لفرض القيود.

كانت أوكرانيا، وهي منتج زراعي كبير، تصدر معظم سلعها عادة عبر الموانئ البحرية، ولكنها اضطرت منذ الغزو الروسي للتصدير بالقطارات عبر حدودها الغربية.

وقالت إيه.بي.كيه إنفورم إنه تم فرض قيود على حركة البضائع إلى بولندا عبر ياهودن من 16 حتى 18 أبريل. وهناك قيود أيضا على نقل الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات غذائية أخرى عبر إيزوف.

وذكرت شركة الاستشارات أنه ستكون هناك قيود على تصدير الحبوب والبذور إلى رومانيا عبر معبري دياكوفو وفادول-شيريت اعتبارا من 16 أبريل حتى إشعار آخر.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من شركة السكك الحديدية.

كانت أوكرانيا تصدر قبل الحرب ما يصل إلى 6 ملايين طن من الحبوب والبذور الزيتية شهريا. وتراجعت الصادرات في مارس إلى 200 ألف طن فقط.