الرئيس السيسي يستقبل وفدا من الكونجرس الأمريكي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، وفداً من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوفد الأمريكي، مشيراً إلى الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس، في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات، في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة.

من جانبهم؛ أكد أعضاء الوفد الأمريكي الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، مثمنين المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، مشيرين إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلاً عن كونها شريكاً محورياً للولايات المتحدة في المنطقة، مع التأكيد على التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تحقيق الاستقرار والأمن في مصر بعد النجاح في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة لحرية الاعتقاد، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد المتحدث الرسمي تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، لاسيما على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي، كما تم التطرق إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، لافتًا إلى إشادة الكونجرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام.

وشدد السيسي على موقف مصر الثابت في هذا الشأن بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقاً للتعايش والتعاون بين شعوب المنطقة كافة.