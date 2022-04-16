مال وأعمال

معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 7.4% على أساس سنوي خلال 2021

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تراجع معدل البطالة في مصر بنسبة 0.5% على أساس سنوي لتصل إلى 7.4% في 2021، وذلك بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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هذا وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 29 عاماً 15% وهو مماثل لمعدل البطالة في هذه الفئة للعام 2020، وبلغ معدل البطالة بين الشباب 10.8% والشابات 35.9%.

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وبلغ تقدير قوة العمل عند حوالي 29.3 مليون فرد، مقابل 28.4 مليون فرد في 2020، بنسبة زيادة 3.2%.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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