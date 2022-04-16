معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 7.4% على أساس سنوي خلال 2021

تراجع معدل البطالة في مصر بنسبة 0.5% على أساس سنوي لتصل إلى 7.4% في 2021، وذلك بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

هذا وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 29 عاماً 15% وهو مماثل لمعدل البطالة في هذه الفئة للعام 2020، وبلغ معدل البطالة بين الشباب 10.8% والشابات 35.9%.

وبلغ تقدير قوة العمل عند حوالي 29.3 مليون فرد، مقابل 28.4 مليون فرد في 2020، بنسبة زيادة 3.2%.