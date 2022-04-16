- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وكالات _ حظرت السلطات الروسية دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أراضيها على خلفية دعمه أوكرانيا التي أطلقت موسكو عملية عسكرية بها قبل ما يزيد عن 50 يوما.
كما حظرت روسيا دخول وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين إلى أراضيها.
ويعد جونسون أحد أبرز القادة الغربيين دعما لكييف، وفرضت حكومته عقوبات قاسية على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وزار جونسون كييف والتقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.