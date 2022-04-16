روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى…

وكالات _ حظرت السلطات الروسية دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أراضيها على خلفية دعمه أوكرانيا التي أطلقت موسكو عملية عسكرية بها قبل ما يزيد عن 50 يوما.

كما حظرت روسيا دخول وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين إلى أراضيها.

ويعد جونسون أحد أبرز القادة الغربيين دعما لكييف، وفرضت حكومته عقوبات قاسية على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وزار جونسون كييف والتقى بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.