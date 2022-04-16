مال وأعمال

ألمانيا تخصص 3.2 مليار دولار كبنية تحتية لاستيراد الغاز…

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وكالات _ تخطط برلين لإنشاء 4 محطات للغاز الطبيعي المسال للتخلي عن الغاز الروسي، حيث يأتي القرار في الوقت الذي يظل فيه خط أنابيب نورد ستريم 2 غير مستخدم في قاع بحر البلطيق.

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وأكدت وزارة المالية الألمانية أمس الخميس 14 أبريل، أن الحكومة الألمانية تخطط لإنفاق ما يصل إلى 3.25 مليار دولار على محطات عائمة للغاز الطبيعي المسال على مدى العقد المقبل.

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وجاء في خطاب من وزارة المالية إلى لجنة الميزانية البرلمانية أن الهدف من الاستثمار هو إنشاء 4 محطات عائمة للغاز الطبيعي المسال للسماح باستيراد الغاز في ضوء التطورات الأخيرة مع روسيا، شريك توريد الغاز الحالي.

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وتعرضت ألمانيا لضغوطات هائلة لتجريد نفسها بالكامل من الغاز الروسي بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وقبل يومين من بدء الحرب في 24 فبراير، سحب المستشار الألماني أولاف شولتز رسمياً الموافقة على خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي تم الانتهاء منه مؤخراً بقيمة 10.3 مليار دولار بين روسيا وألمانيا.

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وتأمل برلين في أن تكون خالية من واردات الطاقة الروسية رسمياً بحلول منتصف عام 2024.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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