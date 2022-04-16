نوفاك: من المستحيل ضمان أمن الطاقة في أوروبا بدون الاعتماد…

وكالات _ كتب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقال افتتاحي بإحدى الصحف، يقول إنه سيكون من المستحيل أن يتم ضمان أمن الطاقة في أوروبا بدون الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري الروسي على المدى المتوسط.

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وكتب نوفاك في صحيفة “إنرجيتيك ايسكايا بوليتيكا” أو (سياسة الطاقة): ” يكاد لايكون هناك أي بديل منطقي لمصادر الطاقة من روسيا. ومع وضع حصة روسيا بالسوق في الاعتبار، يتضح أنه بدون موارد الطاقة الروسية يستحيل أن يتم ضمان أمن الطاقة في أوروبا”.

وقال نوفاك: سيستغرق استبدال الاتحاد الأوروبي النفط والغاز الروسي بالكامل من خمس إلى عشر أعوام.

وأضاف “لذلك فإن مصير الصناعة الأوروبية ومصلحة المواطن الأوروبي تعتمد كليا على احتكام قرارات زعماء الاتحاد الأوروبي للمنطق”.