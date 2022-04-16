- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
– قالت وزارة الصناعة اليابانية اليوم الجمعة، إنها ستفرج عن ستة ملايين برميل من النفط من احتياطات مملوكة ملكية خاصة.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك في إطار مساهمتها في جولة ثانية من عمليات السحب المنسقة من الاحتياطات التي تقودها وكالة الطاقة الدولية لتهدئة أسعار الخام.
وستفرج اليابان عن كمية النفط، والتي تعادل الاستهلاك المحلي لثلاثة أيام، من خلال السماح لشركات التكرير في البلاد بخفض مستوى المخزون الإلزامي في الاحتياطات الخاصة ثلاثة أيام إلى 63 يوما من الطلب المحلي.
وقالت اليابان هذا الشهر إنها ستفرج عن كمية غير مسبوقة من النفط تبلغ 15 مليون برميل من الاحتياطيات الوطنية في إطار الجولة الثانية من عمليات السحب المنسقة التي تقودها الوكالة.
وذكر مسؤول في الوزارة أن التسعة ملايين برميل المتبقية سيتم الإفراج عنها من الاحتياطات النفطية الحكومية، ومن المقرر اتخاذ قرارات لاحقا بشأن تفاصيل مثل الطريقة التي ستستخدم بها والتوقيت.
بلغ احتياطي اليابان من النفط 470 مليون برميل بنهاية يناير كانون الثاني وهو ما يعادل الاستهلاك المحلي لمدة 236 يوما، وهو يشمل الاحتياطات الخاصة لدى المصافي المحلية وبرنامج تخزين مشترك للنفط الخام مع الدول المنتجة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت الدول الأعضاء في الوكالة على سحب 60 مليون برميل من النفط من المخزون إضافة إلى سحب 180 مليون برميل أعلنت عنها واشنطن في أواخر مارس بهدف تهدئة الأسعار بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تعتزم الإفراج عن 6 ملايين برميل من احتياطيات النفط… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.