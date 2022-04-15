إطلاق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ الجوية…

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم الإطلاق التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية منتصف مايو المقبل، وبدء التشغيل الإلزامي في الأول من أكتوبر 2022.

نستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير وحظر دخول البضائع الرديئة

وأشار أن ذلك يُسهم في تحقيق المستهدفات المنشودة للمشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، وتنشيط حركة التجارة، وتشجيع الصادرات المصرية، والتيسير على مجتمع الأعمال، وحظر دخول البضائع الرديئة أو مجهولة الهوية.

ولفت إلى نجاحنا في تطبيق منظومة «ACI» بالموانئ البحرية، حيث انضم إليها أكثر من 30 ألف شركة و80 ألف مصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس».

ودعا وزير المالية، المتعاملين مع المنظومة الجمركية الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية، إلى المبادرة بالانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة» www.nafeza.gov.eg، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المنظومة الجديدة.

إلزام المستوردين أو وكلائهم بتقديم مستندات الشحنة قبل شحن البضائع للحصول على رقم «ACID»

وأكد أنه ينبغي على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين تقديم كل مستندات الشحنة قبل شحن البضائع بالموانئ الجوية؛ للحصول على رقم القيد الجمركي «ACID»، وسيتم إصدار «ACID» في الشحن الجوي بشكل فورى، ولن يتم السماح بتفريغ الشحنة إلا بعد إدراج الناقل أو قادة الطائرات لرقم القيد الجمركي.

رئيس مصلحة الجمارك: دربنا أكثر من 800 شركة للشحن الجوي على نظام «ACI» بالموانئ الجوية

ولفت الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى حرص المصلحة على تقديم كل سبل الدعم الفني للمستوردين والمستخلصين الجمركيين والتعامل الفوري والإيجابي مع أي تحديات قد تواجههم؛ لضمان نجاح التشغيل التجريبي لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية، مثلما نجحنا في الموانئ البحرية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تدريب موظفي «المنافيست» بالجمارك، وموظفي كل الجهات المعنية بتطبيق المنظومة الجديدة بمطار القاهرة الجوي.

ونوه أنه تم تدريب أكثر من 800 شركة تعمل في مجال الشحن الجوي على نظام «ACI» بالموانئ الجوية، إضافة إلى إرسال نحو 3164 خطابًا للمستوردين والمستخلصين الجمركيين غير المسجلين على منصة «نافذة»؛ لسرعة التسجيل والانضمام إلى نظام «ACI».

أضاف أنه فترة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية تمنح المتعاملين مع المنظومة الجمركية فرصة التسجيل على المنظومة والتدرب عليها، حيث لن يكون مسموحًا بالتطبيق الإلزامي بدخول أي بضائع للبلاد عبر الموانئ الجوية إلا من خلال المنظومة الجديدة.