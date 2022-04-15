عاجل.. مصر ترفع أسعار البنزين ربع جنيه للتر وتثبت السولار

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان اليوم الجمعة، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زادت أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشا اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وثبتت سعر السولار.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين 80 أوكتان و92 أوكتان و95 أوكتان إلى 7.50 جنيه للتر و8.75 جنيه للتر و9.75 جنيه على التوالي، اعتبارا من الساعة اليوم الجمعة.

وسيستمر بيع السولار بسعر 6.75 جنيه للتر.