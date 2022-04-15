- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان اليوم الجمعة، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زادت أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشا اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وثبتت سعر السولار.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين 80 أوكتان و92 أوكتان و95 أوكتان إلى 7.50 جنيه للتر و8.75 جنيه للتر و9.75 جنيه على التوالي، اعتبارا من الساعة اليوم الجمعة.
وسيستمر بيع السولار بسعر 6.75 جنيه للتر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مصر ترفع أسعار البنزين ربع جنيه للتر وتثبت السولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.