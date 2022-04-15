مال وأعمال

أردوغان يعد بقروض ميسرة لدعم قطاعي السياحة والتصدير في تركيا

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_ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن حكومته ستقدم قروضا ميسرة للمستثمرين في مجالات التصدير والسياحة التي تدر عائدات بالعملة الأجنبية، مضيفا أن الزيادات ”الباهظة“ في الأسعار تعود في الغالب إلى أسواق الطاقة والسلع وعدم استقرار العملة.

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وقال أردوغان أمام تجمع من أصحاب المشروعات الصغيرة إن القروض المرتبطة بالتصدير ستكون بفائدة تقل عن تسعة بالمئة، وأضاف أن تمويلا بقيمة 100 مليار ليرة (6.8 مليار دولار) سيُتاح للمصدرين، فضلا عن 50 مليار ليرة لقطاع السياحة.

وأكد الرئيس التركي مجددا أن أولئك الذين يرفعون الأسعار بصورة غير عادلة سيعاقبون.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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