ارتفاع العجز بحساب المعاملات الجارية إلى 7.8 مليار دولار

باره عريان _ كشف بيان ميزان المدفوعات أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السـنة المالية 2021/2022 أسفرت عن ارتفاع العجز في حسـاب المعاملات الجارية، والذي يتضمن المعاملات الاقتصادية السلعية والخدمية والدخل وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح الحكومية والخاصة ليسجل نحو 7.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 7.6 مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالى السابق.

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وأشار البيان إلى أن هذه الزيادة في العجز نتجت عن ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 24.2% ليصل إلى نحو 23.8 مليار دولار، مقابل نحو 19.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك على أثر ارتفـاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.

زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية لتسجل 36.5 مليار دولار

وكشف عن ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 8.1 مليار دولار لتسجل نحو 36.5 مليار دولار، موضحا أن الزيادة تركزت في الواردات من مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين، والمركبات غير العضـوية او العضـوية، والواردات من المحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا، والقمح، والذرة لارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الواردات من محضرات الصيدلية والشاش والامصال، وذلك في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

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ونوه إلى أن الارتفاع بحصيلة الصادرات السلعية غير البترولية سجل نحو 3.4 مليار دولار، وصولا 12.8 مليار دولار، لافتا إلى أن الزيادة تركزت في الصـادرات من السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والاجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والملابس الجاهزة، والأدوية، والاسـلاك والكابلات، والمصنوعات من الألومنيوم والزجاج، وكذا الصادرات من السلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية، والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.