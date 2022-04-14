محمد عمران: معالجة محاسبية خاصة للتعامل مع آثار تحريك سعر…

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا اليوم الخميس، لاستعراض دراسة بشأن الآثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية.

وأكد مدبولي استعراض الاجتماع للأثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات؛ سواء القطاع العام أو الخاص، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعدت دراسة بشأن هذا الملف على أن تناقش اليوم.

وفي سياق متصل قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه عقب ارتفاع سعر الصرف، طالب بعقد اجتماع للجنة المعايير، وأسفرت عن تقديم مقترحات عدة من قبل اللجنة بشكل استثنائي؛ حتى لا تتأثر الشركات بهذه التغيرات التي حدثت.

وأوضح عمران أن هدف الدراسة يتمثل في وضع معالجة محاسبية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.

وأشار إلى تباطؤ العديد من اقتصاديات الدول الكبرى في الفترة الماضية أدى إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، ما أدى إلى ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر.

أضاف أن تحريك سعر الصرف أثر على الشركات التي لديها أرصدة التزامات كبيرة بالعملة الأجنبية سواء قصيرة أو طويلة الأجل، نتيجة إعادة ترجمة هذه الأرصدة، وفقًا لسعر الصرف بعد تحريكه، ومن ثم إعداد دراسة للتعامل مع هذه التداعيات.