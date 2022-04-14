معدل التضخم السنوي في السعودية يرتفع إلى 2% خلال مارس

العربية نت _ ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في السعودية لشهر مارس 2022، بنسبة 2% مقارنة بنظيره من العام الماضي، وهو أعلى من الشهر السابق، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

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ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة %4.7، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3%.

ويعد ارتفاع أسعار البنزين المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر مارس 2022، مقارنة بنفس الشهر من العام 2021، نظرا لوزنه في المؤشر (13%).

وتأثر قسم النقل بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 14.7%، وكذلك أسعار السيارات الجديدة بنسبة 4%. أما ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات فكان مدفوعا بزيادة أسعار الأغذية بنسبة 3.3%، والتي تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 2.4%، وكذلك أسعار الخضار بنسبة 9.4%.

كما سجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعا بلغت نسبته 2.9%؛ متأثرا بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 5.6%.

وسجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 6.3%؛ متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم الثانوي بنسبة 19.8%. فيما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بـنسبة 2.9%؛ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 2.4%.

وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، ارتفاعا بلغت نسبته 0.2%؛ متأثرا بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 0.2%.

وانخفضت أسعار كل من: قسم الملابس والأحذية بنسبة %1.2؛ متأثرا بانخفاض أسعار الملابس بنسبة 0.6%، وقسم التبغ بنسبة 0.3% بفعل انخفاض أسعار السجائر بنسبة 0.7%.

وعلى أساس شهري، شهد مؤشر أسعار المستهلكين استقرارا نسبيا مقارنة بشهر فبراير 2022، حيث ارتفع بنسبة 0.3%.

وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4%، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بـ 0.4%.