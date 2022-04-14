وزيرة التخطيط: 66.05 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة…

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا بشأن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الجيزة لعام 21/2022،في إطار مواصلة الإعلان عن الخطة في محافظات الجمهورية كافة للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين، بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022).

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وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن “خطة المواطن”، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبني على الأدلة، لتقدم معلومات مُفصلّة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة في خطة (21/2022)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن مبادرة حياة كريمة، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التي ترصد حالة التنمية الحالية في كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، لتساهم في خلق الصورة الكاملة للمواطن عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة في محافظته.

وأضافت السعيد أن “خطة المواطن” بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، ما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.

وأوضحت وزيرة التخطيط بشأن خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الجيزة، أن عدد المشروعات التنموية يصل إلى 504 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 21/2022 تبلغ 66,05 مليار جنيه بنسبة زيادة 102% عن خطة عام 20/2021.

وأشار تقرير صادر عن وزارة التخطيط فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزة بخطة عام 21/2022، توجيه استثمارات بقيمة 41,58 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 63%، يليه قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بقيمة 12,76مليار جنيه بنسبة 19%، وتبلغ استثمارات قطاع الآثار 4,17 مليار جنيه بنسبة 7%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 2,12 مليار جنيه بنسبة 3%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 1,2 مليار جنيه بنسبة 2%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 4,22 مليار جنيه بنسبة 6%..

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة الجيزة في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه حوالي 2,7 مليار جنيه لخدمات ميه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد مشروعات قطاع الإسكان 109 مشروعًا، تتمثل أهم مشروعات قطاع النقل بالمحافظة، والتي يبلغ عددها 7 مشروعات في مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (حي الاشجار/الملك الصالح)، المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (عتبة/امبابة)، خط مونوريل مدينة 6 أكتوبر.

وفي مجال تطوير المناطق الآثرية أشار التقرير، أن أهم المشروعات تتمثل في استكمال أعمال المتحف المصري الكبير، وإنشاء سور حول منطقة التريض بالهرم، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي من المستهدف تنفيذ 10 مشروعات تنموية منها إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، وفصول رسمي لغات ولغات متميز، وفصول ثانوي عام، إلى جانب إعادة تأهيل مدارس محافظة الجيزة.