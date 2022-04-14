فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A وتعدل نظرتها…

وكالات _ أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للسعودية عند A، وعدلت نظرتها المستقبلية إلى إيجابية.

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وذكرت الوكالة في بيان، أن مراجعة التوقعات عكست التحسينات في الميزانية العمومية بعد ارتفاع عائدات النفط وضبط أوضاع المالية العامة.

وتوقعت الوكالة، أن يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30% حتى عام 2025، وستحتفظ الحكومة أيضًا بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي المصري التي تزيد عن 10% من الناتج المحلي.

كما توقعت أن تسجل السعودية فوائض في الميزانية في 2022-2023 لأول مرة منذ 2013، بما يعادل 6.7٪ و 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على افتراض أن متوسط ​​أسعار خام برنت سيبلغ 100 دولار للبرميل و80 دولارًا للبرميل، وأن متوسط ​​إنتاج المملكة من النفط سوف يبلغ 10.7 مليون برميل يوميا، و 11.1 مليون برميل في اليوم على التوالي.

وتستهدف أرامكو السعودية زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12.6 مليون برميل في اليوم في عام 2025 و13.3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027، من حوالي 12.2 مليون برميل في اليوم حاليًا.

وتفترض الوكالة أن التحكم في الإنفاق سيستمر على نطاق واسع على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، نظرًا لعدم اليقين بشأن أسعار الخام طويلة الأجل.

وقالت “التزام السلطات بجعل الميزانية مرنة لأسعار النفط المنخفضة بما يتماشى مع برنامج الاستدامة المالية؛ وزيادة الإنفاق من قبل القطاع العام لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. نتوقع أن يكون الإنفاق في عام 2022 ثابتًا على أساس سنوي ، أي أعلى بنسبة 9٪ من الميزانية”.

وأوضحت فيتش أن الإنفاق المرتفع من خارج الميزانية من قبل صندوق الاستثمارات العامة أدى إلى انخفاض إنفاق الميزانية، مع انخفاض النفقات الرأسمالية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، من 11% في عام 2014.