مال وأعمال

النفط يرتفع 4% عند الإغلاق رغم زيادة مخزونات الخام الأمريكية

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– قفزت أسعار النفط يوم الأربعاء؛ بعدما إذ فشلت الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام الأمريكية في تهدئة المخاوف بشأن شح المعروض العالمي، مع توقع تجنب كبار تجار النفط الخام الروسي.

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وارتفع خام برنت 4.14 دولار أو 4% إلى 108.78 دولار.

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وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع 3.65 دولار أو 3.7% إلى 104.25 دولار.

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جاءت المكاسب بعد يوم من صعود كلا الخامين القياسيين بأكثر من 6%.

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وقالت مصادر إن شركات التجارة العالمية الكبرى تخطط لخفض مشتريات النفط الخام والوقود من شركات النفط الروسية التي تسيطر عليها الدولة بحلول 15 مايو، لتجنب الوقوع في حالة انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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