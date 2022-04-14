مال وأعمال

أمريكا تعلن عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

– أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء عن تقديم 800 مليون دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، مما يرفع إجمالي المساعدات منذ غزو القوات الروسية إلى أكثر من 2.4 مليار دولار.

predco_adv_2021
hapiSaloun

وقال بايدن في بيان بعد اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحزمة ستشمل أنظمة مدفعية وطلقات مدفعية وناقلات جند مدرعة وطائرات هليكوبتر.

Edita2021

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تعلن عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا