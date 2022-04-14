أمريكا تعلن عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة…

– أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء عن تقديم 800 مليون دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، مما يرفع إجمالي المساعدات منذ غزو القوات الروسية إلى أكثر من 2.4 مليار دولار.

وقال بايدن في بيان بعد اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحزمة ستشمل أنظمة مدفعية وطلقات مدفعية وناقلات جند مدرعة وطائرات هليكوبتر.