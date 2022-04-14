مال وأعمال

وزير الخارجية سامح شكري يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

CairoBank

دوت الخليج-  عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات، اليوم، مع نظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في ثاني أيام زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن.

predco_adv_2021

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد تناول اللقاء الأوجه المختلفة لعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمعهما، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية التي تهم البلديّن.

Edita2021

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيران أعربا عن اعتزازهما بهذا العام باعتباره يمثل الذكرى المئوية للعلاقات بين البلدين.

وأكد الوزير شكري خلال جلسة المشاورات أهمية مواصلة تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء ملفات العلاقات الثنائية المختلفة والقضايا محل الاهتمام من الجانبين، والسعي لمواصلة تعزيز آفاقها بالشكل الذي يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين على الأصعدة كافة.

FNG2021
hapiSaloun

وبحسب البيان، فقد شهد الاجتماع تأكيد الشراكة التاريخية القائمة على أُسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وتنمية العلاقات في مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية كافة.

كما تناول اللقاء قضايا حقوق الإنسان ومنظورهما إزائها، وأوضح الوزير شكري أهمية التناول من منظور شامل ومراعاة خصوصية المجتمعات، والتعاون على أساس الاحترام المتبادل لتعزيز القدرات.

وأعرب الوزيران عن التطلع للاستمرار في الدفع قدمًا بمختلف ملفات التعاون التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن المشاورات شهدت نقاشا حول آخر التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية، واتفاقا حول مواصلة العمل والتنسيق المشترك من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، والحد من الآثار السلبية للأزمات التي يشهدها المحيطين الإقليمي والدولي وتبعاتها المتنامية.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية سامح شكري يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا