وزير الخارجية سامح شكري يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن

دوت الخليج- عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات، اليوم، مع نظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في ثاني أيام زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد تناول اللقاء الأوجه المختلفة لعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمعهما، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية التي تهم البلديّن.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيران أعربا عن اعتزازهما بهذا العام باعتباره يمثل الذكرى المئوية للعلاقات بين البلدين.

وأكد الوزير شكري خلال جلسة المشاورات أهمية مواصلة تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء ملفات العلاقات الثنائية المختلفة والقضايا محل الاهتمام من الجانبين، والسعي لمواصلة تعزيز آفاقها بالشكل الذي يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين على الأصعدة كافة.

وبحسب البيان، فقد شهد الاجتماع تأكيد الشراكة التاريخية القائمة على أُسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وتنمية العلاقات في مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية كافة.

كما تناول اللقاء قضايا حقوق الإنسان ومنظورهما إزائها، وأوضح الوزير شكري أهمية التناول من منظور شامل ومراعاة خصوصية المجتمعات، والتعاون على أساس الاحترام المتبادل لتعزيز القدرات.

وأعرب الوزيران عن التطلع للاستمرار في الدفع قدمًا بمختلف ملفات التعاون التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن المشاورات شهدت نقاشا حول آخر التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية، واتفاقا حول مواصلة العمل والتنسيق المشترك من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، والحد من الآثار السلبية للأزمات التي يشهدها المحيطين الإقليمي والدولي وتبعاتها المتنامية.