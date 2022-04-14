ارتفاع التضخم في روسيا لأعلى مستوى له في 20 عاما

– قالت وزارة الاقتصاد الروسية، يوم الأربعاء، إن التضخم السنوي تسارع إلى 17.49% حتى 8 أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2002، وصعد من 16.70% الأسبوع الماضي، إذ أدى تقلب الروبل إلى ارتفاع الأسعار وسط عقوبات غربية غير مسبوقة.

وارتفعت أسعار كل شيء تقريبا من الخضر والسكر إلى الملابس والهواتف الذكية ارتفاعا حادا في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن بدأت روسيا في 24 فبراير ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

وحذر البنك المركزي المصري يوم الأربعاء من أن التضخم الاستهلاكي في روسيا سيستمر في التسارع على أساس سنوي بسبب التأثيرات الأساسية، قائلا إن تقلب الروبل سيؤدي إلى ضغط تضخمي صعودي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من جهاز الإحصاءات الرسمي الروسي (روستات) يوم الأربعاء أن التضخم الأسبوعي في روسيا تباطأ إلى 0.66% في الأسبوع المنتهي في الثامن من أبريل من 0.99% في الأسبوع السابق، مما رفع الزيادة من بداية العام حتى اليوم في أسعار المستهلكين إلى 10.83%.

وارتفعت أسعار المستهلكين 2.72% في الفترة نفسها قبل عام.

وفي مارس آذار، قفزت أسعار المستهلكين في روسيا 7.61%، وهي أكبر زيادة لها على أساس شهري منذ يناير 1999، إذ تعرض الاقتصاد لضربة بسبب العقوبات وهبوط قياسي في قيمة الروبل، وهو ما قلص خسائره منذ ذلك الحين.

وخفض البنك المركزي المصري، الذي يستهدف التضخم السنوي عند 4%، سعر الفائدة الرئيسي إلى 17% من 20% يوم الجمعة وقال إن التخفيضات المستقبلية ممكنة.

قال أليكسي كودرين رئيس غرفة التدقيق الروسية يوم الأربعاء إن التضخم في روسيا قد يصل إلى ما بين 17 و20% هذا العام.

وتوقع محللون استطلعت آراءهم أواخر مارس أن يتسارع التضخم في 2022 إلى 23.7% في المتوسط، وهو أعلى مستوى منذ 1999.