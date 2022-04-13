السيسي يوجه باستمرار التنسيق مع السودان لتطوير حركة النقل…

دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في التنسيق مع السودان لتطوير حركة النقل النهري بين البلدين؛ لما لذلك من أهمية في تعزيز التقارب والترابط البشري بين الشعبين الشقيقين.

كما أشار إلى أهمية هذا الربط في تعظيم التبادل التجاري، من خلال تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، فضلا عن رفع الحالة الفنية لأرصفة الشحن والتفريغ على امتداد الخط الملاحي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير النقل الفريق كامل الوزير.

وعرض وزير النقل، الفريق كامل الوزير، خطط الربط النهري بين مصر والسودان، من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للخط الملاحي بين مينائي السد العالي ووادي حلفا، والذي يبلغ طوله حوالي 500 كم ويصلح للملاحة النهرية على مدار العام.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن وزير النقل عرض أيضا جهود رفع كفاءة الموانئ البحرية المختلفة على ساحلي البحر المتوسط والأحمر، خاصةً مينائي الإسكندرية والدخيلة، بما يضماه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية، وكذا أعمال ربطهما بالطرق والمحاور الرئيسية وصولاً إلى الطريق الدولي الساحلي، فضلاً عن سير العمل بتطوير مينائي العين السخنة وسفاجا، وكذلك مخطط تطوير ميناء دمياط والمحاور المحيطة به.

كما استعرض الوزير جهود تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها، لاسيما الأعمال الجارية للبنية الأساسية الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى مرسى مطروح، خاصةً الموقف التنفيذي للمحطات وأسطول الوحدات المتحركة،

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبدء في تنفيذ الخط الثاني من المشروع، بين العين السخنة وأبو سمبل؛ بما يسهم في تعزيز حركة السياحة على امتداد الخط من خلال توفير وسيلة آمنة وسريعة للتنقل.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية، والتي ستسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لرواد قطارات الصعيد، بالإضافة إلى سير العمل في خطي المونوريل شرق وغرب النيل، وكذا تطورات المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتناول الاجتماع أيضًا مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT، والذي يبلغ طول مساره حوالي 103 كيلومترات بعدد 19 محطة وسيساعد على إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.