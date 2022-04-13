مصر تتعاقد على شراء 350 ألف طن قمح من مناشئ أوروبية

دوت الخليج – تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 350 ألف طن قمح من مناشئء أوروبية، من خلال مناقصة دولية. وأوضحت الهيئة أن التعاقد يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين لتعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية. وبحسب بيان لوزارة التموين فإن موسم توريد القمح المحلي كان قد بدأ في أول أبريل الجاري وينتهي بنهاية أغسطس القادم. وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد نحو 6 ملايين طن من الأقماح.

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