الاستثمارات العامة السعودي خامس أكبر صناديق الثروة السيادية…

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العربية دوت نت – صعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF مركزا واحدا في ترتيب صناديق الثروة السيادية عالميا؛ مدفوعا بالحصة التي نُقلت إليه من شركة أرامكو.
وبلغ حجم أصول الصندوق السيادي السعودي 620 مليار دولار، وفقا لأحدث تقييم لأصول صناديق الثروة السيادية العالمية، متقدما على محفظة الاستثمار لمؤسسة النقد بهونج كونج، والتي بلغت قيمة أصولها 589 مليار دولار ارتفاعا عن آخر تقرير في 14 فبراير الماضي بزيادة 3 مليارات دولار، وفقا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية swf Institute.
ودعَّم نمو أصول صندوق الاستثمارات العامة، الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط على خلفية الحرب الأوكرانية، إذ تم نقل حصة 4% من شركة أرامكو إلى الصندوق.
وارتفع سعر سهم أرامكو بنحو 14.3% منذ إغلاق يوم تداول 13 فبراير الماضي حتى نهاية تعاملات اليوم، ما أضاف مئات مليارات الدولارات إلى القيمة السوقية للشركة التي باتت في المرتبة الثانية عالمياً من حيث القيمة السوقية خلف أبل التي بلغت 2.276 تريليون دولار.
ترتيب أصول الصناديق السيادية
1- صندوق التقاعد النرويجي: بقيمة أصول 1.473 تريليون دولار.
2- شركة الصين للاستثمار: بقيمة أصول 1.22 تريليون دولار.
3- الهيئة العامة للاستثمار الكويتية: بقيمة أصول 738 مليار دولار.
4- جهاز أبوظبي للاستثمار: بقيمة أصول 698 مليار دولار.
5- صندوق الاستثمارات العامة السعودي: بقيمة أصول 620 مليار دولار.
6- محفظة الاستثمار لمؤسسة النقد بهونج كونج: بقيمة أصول 589 مليار دولار.
7- صندوق “جي آي سي” السنغافوري: بقيمة أصول 578 مليار دولار.
8- تيماسك القابضة السنغافورية: بقيمة أصول 484 مليار دولار.
9- هيئة الاستثمار القطرية: بقيمة أصول 450 مليار دولار.
10- المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي الصيني: بقيمة أصول 447 مليار دولار.
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