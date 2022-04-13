السيارات تستحوذ على 47% من واردات السلع المعمرة في مصر

العربية نت _ كشفت بيانات رسمية حديثة أن واردات مصر من سيارات الركوب سجلت ارتفاعا ملحوظا بنهاية عام 2021، حيث سجلت القيمة الإجمالية لواردات السيارات نحو 3.574 مليار دولار، مقابل نحو 2.766 مليار دولار خلال العام 2020، بزيادة بلغت قيمتها 808.6 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 29%.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد جاءت واردات السيارات في صدارة قائمة الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن واردات مصر من الثلاجات والمجمدات، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 209.19 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل نحو 142.843 مليون دولار في عام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 46.4%.

تلتها واردات مصر من الغسالات بقيمة إجمالية بلغت نحو 61.229 مليون دولار، مقابل نحو 43.8 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 39.8%.

وسجلت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة نحو 7.876 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل نحو 6.271 مليار دولار في عام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 26.6%.

فيما استحوذت واردات السيارات على نحو 47.6% من إجمالي واردات السلع المعمرة في مصر.