أسعار المنتجين في أمريكا تحقق أكبر ارتفاع على الإطلاق منذ…

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وكالات _ قال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أن الأسعار التي يتلقاها منتجو السلع والخدمات ارتفعت في مارس بأسرع وتيرة منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات.
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وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس الأسعار التي يدفعها تجار الجملة، بنسبة 11.2% عن العام الماضي، وهو أكبر عدد في سلسلة بيانات تعود إلى نوفمبر 2010.
وعلى أساس شهري، ارتفع المقياس بنسبة 1.4%، ليتجاوز توقعات المحللين عند 1.1%.
هذا وبعد استبعاد خدمات الغذاء والطاقة والتجارة، ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المنتجين الأساسي بـ 0.9% على أساس شهري، أي ما يقرب من ضعف تقديرات التي كانت 0.5% و 7% على أساس سنوي.
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