الفيوم للسكر: شراء 1.5 مليون طن بنجر بقيمة مليار و20 مليون…

إسلام سالم _ كشف المهندس صلاح فتحي، رئيس شركة الفيوم لصناعة السكر، عن تعاقد الشركة مع مزارعين لشراء 1.5 مليون طن بنجر هذا الموسم بقيمة مليار و20 مليون جنيه، حيث تم زراعة نحو 81 ألف و700 فدان مقابل 86 ألف طن العام الماضي، لتستحوذ على 13% من إجمالي إنتاج سكر البنجر محليًا والذي يبلغ 1.3 مليون سنويًا.

وأشار إلى توريد 370 ألف طن بنجر منذ بداية الموسم (منتصف فبراير الماضي)، حيث تم إنتاج حوالي 52 ألف و431 طن سكر حتى الآن.

وأوضح فتحي، في تصريحات صحفية، أن الشركة تستهدف إنتاج ما يقرب من 210 ألف طن سكر هذا الموسم، بزيادة قدرها 21 ألف طن عن العام الماضي والتي بلغت 184 ألف طن.

وأشار إلى استمرار توريدات البنجر والعمل بالمصنع مع أخذ الإجراءات الاحترازية كافة، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث يتم التعقيم المستمر للمصنع بجانب استخدام للاجراءات الاحترازية كافة.

ونوه أنه تم إنشاء الشركة عام 1997، وهي نتاج استثمار مصري عربي مشترك، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية في البداية كانت 8 آلاف طن بنجر يومي و120 ألف طن سكر و60 ألف طن علف بنجر و40 ألف طن مولاس.

ولفت رئيس شركة الفيوم لصناعة السكر، إلى العمل في الوقت الجاري برفع الطاقة الإنتاجية بالشركة، والمستهدف زيادة قدرتها إلى 11 الف طن يومي بنجر ورفع معدل إنتاج السكر لـ210 ألف طن خلال الموسم الجاري، إضافة إلى مايزيد عن 100 ألف طن علف و80 ألف طن مولاس.

وقال إنه يجري حاليًا تنفيذ خطة لإعادة تأهيل مصنع الشركة، حيث يتم السير فيها بخطي سريعة من خلال مراقبة المصنع بالكامل، كما يجري تطبيق نظام الميكنة بالشركة والمصنع وربط الإدارات إلكترونيًا، من خلال الاعتماد علي الأجهزة الحديثة والحد من التعاملات الورقية، لتكون للشركة قاعدة بيانات إلكترونية تضم الملفات كافة من ناحية الصناعة وقطع الغيار وحركة النقل وتبادل المعلومات ليصبح الكترونيًا بالكامل.

وأوضح أن الإنتاج المحلي للسكر سواء من القصب أو البنجر يغطي نحو 90% من الاستهلاك، بينما يتم توفير ال10% المتبقية عبر استيراد السكر الخام وتكريره بالمصانع لتغطية كافة الاحتياجات، مشيراً إلى أن مصر تستهلك ما يقرب من 3.3 مليون طن سكر سنويًا، بينما يتم إنتاج حوالي 2.8 مليون طن سكر سنويًا ويتم استيراد 500 ألف طن من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.

ونوه أن كميات الشركة الخام المستوردة يتم تكريرها في المصانع الوطنية بواقع 300 ألف طن، بمصنع الحوامدية التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، بينما يتم تكرير الـ200 ألف المتبقية بالمصانع الأخرى.

وأكد على تلقي طلبات خاصة لتصدير العلف الذي تنتجه الشركة في الأسواق الخارجية، وتم التعاقد علي تصدير 60 ألف طن لصالح شركات ودول خارجية بأعلي سعر في السوق، كما تم طرح مزايدة لتصدير المولاس وتم الوصول لأعلي سعر تصدير أيضًا، وبالنسبة للسكر يتم العمل حاليًا على تلبية احتياجات السوق المحلي والفائض يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية.

أضاف أنه يتم إنشاء خطة لاستكمال المشروعات ورفع كفاءة الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة، من خلال دراسة يتم تجهيزها بالتعاون مع عدد من البنوك لتنفيذ عمليات التطوير وتحديد نقاط الضعف والقوة وما يلزم من أجل الوصول للطاقة والجودة المطلوبة، ورفع كفاءة التكرير بالمصنع.