فيتول الهولندية تعتزم وقف تجارة النفط الروسي نهائيا بحلول…

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العربية نت _ تعتزم شركة فيتول الهولندية، وهي أكبر شركة لتجارة مشتقات النفط، التوقف نهائياً عن تجارة النفط الخام الروسي ومشتقاته بحلول نهاية العام الجاري.
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وقالت الشركة إن أحجام النفط التي تتعامل معها ستتقلص بشكل كبير في الربع الثاني مع انخفاض الالتزامات التعاقدية الحالية.
وأكدت الشركة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، أنها لن تدخل في أية معاملات نفطية ومنتجات روسية جديدة.
من ناحية أخرى، أبدت روسيا استعدادها لبيع نفطها في أي نطاق سعري للدول الصديقة بحسب وزير الطاقة الروسي.
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