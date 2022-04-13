مال وأعمال

فيتول الهولندية تعتزم وقف تجارة النفط الروسي نهائيا بحلول…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

CairoBank

العربية نت _ تعتزم شركة فيتول الهولندية، وهي أكبر شركة لتجارة مشتقات النفط، التوقف نهائياً عن تجارة النفط الخام الروسي ومشتقاته بحلول نهاية العام الجاري.

predco_adv_2021

إقرأ أيضا.. روسيا تبدي استعدادها لبيع النفط في أي نطاق سعري للدول الصديقة

Edita2021

وقالت الشركة إن أحجام النفط التي تتعامل معها ستتقلص بشكل كبير في الربع الثاني مع انخفاض الالتزامات التعاقدية الحالية.

hapiSaloun

وأكدت الشركة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، أنها لن تدخل في أية معاملات نفطية ومنتجات روسية جديدة.

FNG2021

من ناحية أخرى، أبدت روسيا استعدادها لبيع نفطها في أي نطاق سعري للدول الصديقة بحسب وزير الطاقة الروسي.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيتول الهولندية تعتزم وقف تجارة النفط الروسي نهائيا بحلول… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا