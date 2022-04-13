التأمينات الاجتماعية: تبكير صرف معاشات 1.7 مليون مواطن…

أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل، قبل أعياد المصريين “عيد الفطر المبارك – عيد القيامة المجيد”، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عوض، إنه من المقرر بدء الصرف، الجمعة المقبل الموافق 22 إبريل، من خلال ماكينات الصراف الألي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة علي مستوي الجمهورية او الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية، بدلًا من الصرف في المواعيد الإعتيادية في الأول من مايو.

أضاف رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 10.7 مليون مواطن، يصرفون ما يقرب من 24 مليار جنيه شهريًا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، بزيادة قيم المعاشات 13%، على أن تتم الزيادة مع معاشات إبريل، قبل موعد الزيادة السنوية بثلاثة أشهر.

وبلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة 9.6 مليار جنيه، عن أشهر إبريل ومايو ويونيه، كما بلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة 38.4 مليار جنيه عن إبريل ومايو ويونيه.