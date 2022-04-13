مال وأعمال

التأمينات الاجتماعية: تبكير صرف معاشات 1.7 مليون مواطن…

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أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل، قبل أعياد المصريين “عيد الفطر المبارك – عيد القيامة المجيد”، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وقال عوض، إنه من المقرر بدء الصرف، الجمعة المقبل الموافق 22 إبريل، من خلال ماكينات الصراف الألي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة علي مستوي الجمهورية او الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية، بدلًا من الصرف في المواعيد الإعتيادية في الأول من مايو.

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أضاف رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 10.7 مليون مواطن، يصرفون ما يقرب من 24 مليار جنيه شهريًا.

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ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، بزيادة قيم المعاشات 13%، على أن تتم الزيادة مع معاشات إبريل، قبل موعد الزيادة السنوية بثلاثة أشهر.

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وبلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة 9.6 مليار جنيه، عن أشهر إبريل ومايو ويونيه، كما بلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة 38.4 مليار جنيه عن إبريل ومايو ويونيه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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