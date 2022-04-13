- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل، قبل أعياد المصريين “عيد الفطر المبارك – عيد القيامة المجيد”، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال عوض، إنه من المقرر بدء الصرف، الجمعة المقبل الموافق 22 إبريل، من خلال ماكينات الصراف الألي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة علي مستوي الجمهورية او الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية، بدلًا من الصرف في المواعيد الإعتيادية في الأول من مايو.
أضاف رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 10.7 مليون مواطن، يصرفون ما يقرب من 24 مليار جنيه شهريًا.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، بزيادة قيم المعاشات 13%، على أن تتم الزيادة مع معاشات إبريل، قبل موعد الزيادة السنوية بثلاثة أشهر.
وبلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة 9.6 مليار جنيه، عن أشهر إبريل ومايو ويونيه، كما بلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة 38.4 مليار جنيه عن إبريل ومايو ويونيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التأمينات الاجتماعية: تبكير صرف معاشات 1.7 مليون مواطن… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.