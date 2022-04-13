مال وأعمال

عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع 32% إلى 2.44 مليار دولار في…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

CairoBank

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 2.44 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل 3.60 مليار دولار لنفس الشهر من 2021 بنسبة انخفاض قدره 32.3%.

predco_adv_2021

هذا وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 34.5%، حيث بلغت 3.99 مليار دولار خلال يناير 2022 مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

Edita2021
hapiSaloun

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها، منتجات البترول بنسبة 107% والبترول الخام بنسبة 66.5%.

ومن جهة أخرى، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.2%، حيث بلغت 6.43 مليار دولار خلال يناير 2022 مقابل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

FNG2021

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع 32% إلى 2.44 مليار دولار في… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا