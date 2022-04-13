عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع 32% إلى 2.44 مليار دولار في…

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 2.44 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل 3.60 مليار دولار لنفس الشهر من 2021 بنسبة انخفاض قدره 32.3%.

هذا وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 34.5%، حيث بلغت 3.99 مليار دولار خلال يناير 2022 مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها، منتجات البترول بنسبة 107% والبترول الخام بنسبة 66.5%.

ومن جهة أخرى، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.2%، حيث بلغت 6.43 مليار دولار خلال يناير 2022 مقابل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.