– ارتفعت أسعار الذهب بما يزيد على 1% في ختام تعاملات يوم الثلاثاء؛ مع تراجع عوائد سندات الخزانة، فيما جاءت بيانات التضخم الأمريكية متوافقة مع توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) ربما لا يحتاج إلى أن يبالغ في تشديد السياسة النقدية في الأجل الطويل.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1967.61دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1839 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته في نحو شهر. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 1.4% إلى 1976.10 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد أن أظهرت بيانات التضخم تسارعا في مارس، لكن أقل مما توقعه العديد من أطراف السوق.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى واندا “هذا لا يغير شيئا على المدى القصير” إذ لا يزال من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل لترويض التضخم.

ونزل سعر البلاديوم 3.5% إلى 2346.66 دولار للأوقية بفعل عمليات جني أرباح. وكان قد سجل أعلى مستوياته منذ 24 مارس عند 2550.58 دولار يوم الاثنين بعد تعليق بورصة لندن تداول هذا المعدن الذي يأتي من روسيا.

وانخفض البلاتين 1.2% إلى 964.79 دولار.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 25.35 دولار للأوقية.