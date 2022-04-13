: مصر منفتحة على عروض توريد القمح من روسيا وأوكرانيا…

– أظهر دفتر مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية أنها منفتحة على عروض من روسيا وأوكرانيا في مناقصتها الدولية هذا الأسبوع لشراء قمح على الرغم من تعطل الإمدادات.

وبحسب دفتر المناقصات، الذي اطلعت عليه ، فإن مصر منفتحة على العروض المقدمة من روسيا وبلغاريا والمجر وقازاخستان وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا ورومانيا وصربيا ولاتفيا.

كانت الهيئة، المشتري الحكومي الرئيسي للقمح، قد طرحت مناقصة محدودة يوم الاثنين لشراء كمية غير محددة من القمح من مناشئ أوروبية مدرجة في دفتر العطاءات فقط.

وقالت الهيئة إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 13 أبريل نيسان وإن العروض يمكن تقديمها على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب) أو التسليم شاملا تكلفة الشحن (سي اند إف).

وموعد الشحن للعروض للتسليم على ظهر السفينة سيكون من 20 إلى 31 مايو أيار، في حين أن الموعد للعروض للتسليم شاملا تكلفة الشحن سيكون من الأول إلى الخامس عشر من يونيو حزيران.

وهذه هي المناقصة الثالثة لهيئة السلع التموينية لشراء قمح منذ أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تعطيل مشترياتها منه.

وألغت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصتيها الأخيرتين مع ارتفاع الأسعار بعد الغزو، وكانت قد أشارت في السابق إلى أنها ستعود إلى السوق في منتصف موسم الحصاد.