جهينة تخطط لإطلاق خطين لإنتاج الألبان خلال العام الجاري

إسلام فضل – قال نيلس تومسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات جهينة للصناعات الغذائية، إنها تستهدف إطلاق خطين لإنتاج الألبان خلال العام الجاري، دون الإفصاح عن قيمة الاستثمارات المتوقعة.

ولفت تومسن، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن جهينة أطلقت خلال 2022 خطا لإنتاج الزبادي اليوناني.

وعلى جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات جهينة للصناعات الغذائية إنها رفعت نسبة المكون المحلي في الإنتاج من 40% عام 2016 إلى 60% خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف التوسع في قاعدة الدول التي يتم التصدير إليها، لافتا إلى انها تصدر منتجاتها لنحو 32 إلى 40 سوقا حول العالم.

كما أشار إلى أن التصدير سجل 6% من نسبة المبيعات خلال النصف من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 4.08 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.64 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة من العام السابق.

وكشف الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات جهينة عن أن منتجات الألبان ارتفعت أسعارها بنسبة 20% خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن جهينة حققت أرباحا بلغت 316.21 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضيين، مقابل أرباح بلغت 231.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وارتفع نصيب مساهمي الشركة القابضة من الأرباح خلال الستة أشهر إلى 316.1 مليون جنيه، مقابل 231.65 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وبلغ نصيب الحقوق غير المسيطرة خلال النصف الأول من العام الماضي نحو 103.5 ألف جنيه بنهاية يونيو، مقابل 50.6 ألف جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تحولت الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي إلى الخسائر لتتكبد 1.85 مليون جنيه، مقابل أرباحا بلغت 93.82 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق له.