– ارتفعت أسعار الذهب بما يزيد على 1% خلال تعاملات الثلاثاء إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) ربما لا يحتاج إلى أن يبالغ في تشديد السياسة النقدية في الأجل الطويل.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1972.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1532 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته في نحو شهر. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5% إلى 1977.70 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد أن أظهرت بيانات التضخم تسارعا في مارس، لكن أقل مما توقعه العديد من أطراف السوق.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق، لدى واندا: “يدعم هذا التقرير بعض التفاؤل بأن التضخم ربما وصل إلى ذروته هنا… ربما يساعد ذلك بنك الاحتياطي الاتحادي على أن يكون أقل تشديدا للسياسة (النقدية) في المستقبل”.

وأضاف مويا: “هذا لا يغير شيئا على المدى القصير” إذ لا يزال من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل لترويض التضخم.

ونزل سعر البلاديوم 2% إلى 2383.23 دولار للأوقية بفعل عمليات جني أرباح. وكان قد سجل أعلى مستوياته منذ 24 مارس عند 2550.58 دولار يوم الاثنين بعد تعليق بورصة لندن تداول هذا المعدن الذي يأتي من روسيا.

وانخفض البلاتين 0.2% إلى 979.09 دولار.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 25.55 دولار للأوقية.