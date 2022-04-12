: إنتاج النفط الروسي دون 10 ملايين برميل يوميا لأول…

– ذكر مصدران مطلعان يوم الثلاثاء أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى أقل من عشرة ملايين برميل يوميا يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2020 في الوقت الذي عرقلت فيه العقوبات والمشاكل اللوجستية تجارة البلاد النفطية.

وإنتاج النفط الروسي واقع تحت ضغط نزولي هائل في ظل العقوبات التي فرضها الغرب بسبب دور موسكو في أوكرانيا.

وحظرت الولايات المتحدة واردات النفط الروسي في الشهر الماضي في حين جعلت العقوبات من الصعب على المؤسسات المالية الروسية تنفيذ مدفوعات النفط.

وقال المصدران إن متوسط إنتاج النفط الروسي انخفض إلى 10.3 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى الحادي عشر من أبريل من 11.01 مليون برميل في مارس، وهو انخفاض بنسبة 6%.

وأبلغت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بأن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا يمكن أن تتسبب في إحدى أسوأ الصدمات في الإمدادات النفطية وأن من المستحيل بالنسبة للمنظمة إنتاج الكميات التي تعوض النقص.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي يوم الخميس إن إنتاج النفط الروسي يمكن أن ينخفض بنسبة 4 أو 5% في أبريل بالقياس إلى مارس بسبب مشاكل في التأمين واستخدام السفن.

وقال المصدران إن الإنتاج انخفض أكثر ليصل إلى 9.76 مليون برميل يوم الاثنين وحده، وهو الأدني وفقا لتقديرات منذ انخفاضه إلى 9.37 مليون برميل يوميا في المتوسط في يوليو 2020 عندما تأثر الإنتاج والطلب بشدة بجائحة فيروس كورونا.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على طلب للتعليق.