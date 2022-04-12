معدل التضخم في الولايات المتحدة يقفز لأعلى مستوى منذ 1981

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وكالات _ ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مارس إلى أعلى مستوياتها منذ الأيام الأولى لإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الثلاثاء.
وقفز مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس سلة واسعة النطاق من السلع والخدمات، بنسبة 8.5% عن 2021 على أساس غير معدّل، أعلى من تقدير داو جونز المرتفع أساساً عند 8.4%.
وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.5% تماشياً مع التوقعات.
وتعكس البيانات زيادات في الأسعار لم تشهدها في الولايات المتحدة منذ أيام الركود التضخمي في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات.
ولمكافحة التضخم، بدأ الاحتياطي الفدرالي في رفع أسعار الفائدة ومن المتوقع أن يستمر في ذلك خلال الفترة المتبقية من العام وحتى عام 2023.
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