الرئيس السيسي يوجه المحافظين باستمرار متابعة الأسواق خلال…

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دوت الخليج – تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي بشأن المركز، الذي يطبق “أحدث المواصفات التكنولوجية”.
وأضاف أن المركز يعد “مكونا هاما لتعزيز منظومة الطوارئ والسلامة العامة من خلال التواصل السريع مع مختلف المحافظات، وربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، وتلقي البلاغات بأنواعها المختلفة من المواطنين، بما يواكب أحدث النظم المتبعة عالمياً في هذا الإطار”.
كما أجرى الرئيس تجربة عملية عبر مركز العمليات من خلال إجراء اتصال فعلي بغرف العمليات التخصصية في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء والأقصر.
واطمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المحافظين على إجراءات تفعيل المنظومة في كل محافظة، موجها بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى أهداف المنظومة، خاصةً سرعة التعامل والاستجابة لمجابهة أنواع الطوارئ والأزمات كافة.
كما وجه باستمرار المحافظين في متابعة الأسواق خلال شهر رمضان المعظم لضمان ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.
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