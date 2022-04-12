مال وأعمال

الذهب يواصل مكاسبه في السوق المحلية ويقفز 5 جنيهات جديدة

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شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية مكاسبها، لتقفز بنحو 5 جنيهات جديدة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

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وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية سابقا، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، إن عيار 21 واصل الصعود ليحقق 1022 جنيها، في مقابل 1017 جنيها بإغلاق تعاملات الأمس.

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وصعد عيار 18 إلى منطقة 911 جنيها، وقفز عيار24 محققا 1133 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب قيمة 8 آلاف و176 جنيها.

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ورهن نجيب، مواصلة الذهب موجة الصعود بارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق المحلية الذي بات يقترب من مستوى 19 جنيها.

وأضاف: كلما ارتفع سعر صرف الورقة الخضراء فالنتيجة الحتمية صعود أسعار الذهب أيضا، بفعل أن الأوقية العالمية يتم تدريبها بسعر الدولار في السوق الموازية بمصر، حتى تظهر أرقام سوق الصاغة المحلية، وهنا تكمن المشكلة وفقا لتعبيره.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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