مال وأعمال

وزارة الطاقة الروسية تعلق نشر بيانات إنتاج وصادرات النفط

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_ ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن رسالة من وحدة التحليلات بوزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء، أن الوزارة قررت تعليق نشر بيانات إنتاج النفط وصادراته التي كانت تنشرها شهريا.

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ولم ترد وزارة الطاقة ووحدة سي.دي.يو تي.إي.كيه، التي تصف نفسها بأنها عضو دائم في قوة مهمات مراقبة إنتاج النفط واستهلاكه في روسيا، على طلب للتعليق.

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وكانت الوحدة عادة ما تنشر بيانات إنتاج النفط وصادراته في اليوم الثاني من كل شهر.

وتقول إنترفاكس إن الوحدة ذكرت أنها علقت نشر إحصائيات الإنتاج والتصدير ومعلومات أخرى يوم الثامن من أبريل.

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ولم تنشر الوحدة البيانات يوم الثاني من أبريل، وفقا لاثنين من عملائها.

ونقلت وكالات أنباء عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قوله يوم الخميس، إن إنتاج روسيا من النفط تراجع بنسبة ما بين 4% و5% في أبريل عن مستواه في مارس، بسبب مشكلات تتعلق بالتأمين والشحن.

انخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.52 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى السادس من أبريل، من متوسط في مارس عند 11.01 مليون برميل يوميا، بحسب ما أبلغ به مصدران مطلعان على البيانات “” يوم الخميس.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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